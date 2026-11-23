El periodista Sergio Rojas arremetio con todo contra Fran Garcia Huidobro tras asegurar que fue desinvitado de "Primer Plano", programa de Chilevisión al que, según su versión, asistiría para hablar sobre el conflicto judicial que mantiene con Leonardo Farkas.

La polémica se produjo luego de que la conductora cuestionara públicamente las reiteradas disculpas del comunicador, señalando que estas "no valen nada, porque te las has pasado pidiendo disculpas. La vas cagando, te vas disculpando".

Ante estos dichos, Rojas reaccionó a través de Instagram con un mensaje dirigido a la animadora: "Hoy dímelo en vivo", dando a entender que esperaba poder responderle directamente durante el programa.

No obstante, antes de la emisión del viernes, el rostro de Zona Latina aseguró en "Qué te lo digo" que la producción del estelar había cancelado su participacion: "Hasta hace dos horas era invitado estelar de Primer Plano, pero he recibido un llamado telefónico para desinvitarme", afirmó.

Asimismo, el personaje farandulero cuestionó la entrevista que el programa le hizo a Farkas, con quien mantiene una disputa judicial, y sostuvo que la decisión lo perjudicaba. "Hubo un perjuicio en mi contra, para tener al señor Farkas", manifestó.

Finalmente, el periodista volvió a emplazar a García-Huidobro y lanzó una dura acusación contra ella: "Me tuviste miedo, no tuviste los ovarios para decirme en la cara que mis disculpas valían caca". Además, anticipó que espera encontrarse con la animadora en otro espacio para que puedan hablar de frente.