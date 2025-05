"Si no abortas, no sigo contigo": Ex de Lucas Bolvarán lo acusa de golpearla y presionarla para interrumpir embarazo

La última edición del programa "Only Fama" tuvo como una de sus invitadas a Camila Fernández, expareja de Lucas Bolvarán, conocido por su interpretación de Félix Herrera en "Los 80".

En ese espacio, la joven relató los difíciles momentos que dice haber vivido durante su relación, que comenzó en 2014 y los llevó, en 2017, a un embarazo.

Fernández relató que el actor la habría golpeado y pedido que abortara: "Me dijo: 'No, Cami, no podemos ser papás, ¿por qué no abortas mejor?'".

"Pensé en el aborto, pero porque él como que me lo imponía. 'Cami, si tú no abortas, yo no voy a estar más contigo', más que nada manipulando la situación", agregó.

La joven asegura que se enteró de que tendría gemelos cuando fue a constatar lesiones al día siguiente: "Fui a Carabineros, me tomaron declaraciones y ahí fue cuando me enteré de que tenía un embarazo gemelar".

Estos hechos ya se habían dado a conocer en 2018, momento en que el actor emitió una declaración donde aseguró no haber tenido ninguna "conducta violenta con ella, ni psicológica, ni física ni sexualmente".

Cabe recordar que en los últimos días también han surgido acusaciones hacia el actor por no pagar la pensión de alimentos correspondiente a los gemelos que la joven decidió tener.