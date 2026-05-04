Streamer Corxea sufrió feroz ataque en Parque Almagro: le robaron su guitarra

El streamer Corxea, conocida personalidad de internet, sufrió un feroz ataque en Parque Almagro este domingo.

Todo ocurrió cuando el personaje apareció en la previa de la Dem Battles edición Multiverse, donde fue amedrentado por una multitud de personas.

"Son malas leche, lo empujaron", se escuchó en registros de la página FichitaTV, donde se ve al sujeto fue rodeado por varios jóvenes, tratando de escapar al trepar un árbol. Sin embargo, fracasó en el intento e incluso le quitaron su guitarra.

Posteriormente, el polémico personaje conversó con el citado sitio sobre la situación, detallando cómo inició el ataque.

"Yo llegué al evento, toda buena onda, o sea, se me acercó demasiada gente a pedirme fotos, me saqué fotos con todos, hasta que un culiao empezó a webear así de 'paga la pensión' (sic). Dije ya, si me falta el respeto me viro", partió contando.

En este contexto, relató haber tomado su guitarra para subir al árbol, aunque uno de los atacantes "me trató de bajar los pantalones. Me bajé, me piqué a choro y como que se apartaron un poco cuando me puse violento".

Si bien, Corxea se retiró del lugar, fue perseguido por más de 30 minutos por Paseo Bulnes. Además, señaló que desconoce el paradero actual de su guitarra.