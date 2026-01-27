Sydney Sweeney subió al cartel de Hollywood para promocionar su marca de lencería

La actriz Sydney Sweeney protagonizó una polémica acción en el cartel de Hollywood para promocionar su nueva línea de lencería.

A través de Instagram, la intérprete compartió un vídeo en el que se aparece escalando el letrero junto a su equipo, para colgar hileras de sostenes alrededor.

"El secreto finalmente está aquí...díganle hola a Syrn, lencería que usarás para ti, sin explicaciones y sin disculpadas", escribió en el posteo.

La marca Syrn, que cuenta con Jeff Bezos como inversionista, será lanzada oficialmente este miércoles 28 de enero.

Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales

Pese a que la ropa interior fue retirada al final de la grabación, el portal TMZ señaló que algunas prendas quedaron esparcidas por el lugar, agravando las faltas legales del acto.

Asimismo, el citado medio reveló que FilmLA -entidad que facilita la filmación en locaciones- autorizó a la artista para filmar en el lugar, aunque no podía tocar o trepar el cartel.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Hollywood, dueña del letrero, aclaró que informaron a la productora que no podían grabar el cartel ni utilizar el vídeo sin su aprobación previa.

"No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", declararon, sin especificar si presentarán una denuncia policial por allanamiento o vandalismo contra Sweeney y su equipo.