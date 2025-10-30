Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Tachuela Chico compartió conmovedor mensaje tras infarto: "Me queda mucho por hacer reír"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El reconocido payaso chileno se encuentra internado, a la espera de una cirugía

Tachuela Chico compartió conmovedor mensaje tras infarto:
Tras sufrir complicaciones de salud, Agustín Maluenda Quezada, mejor conocido como Tachuela Chico, compartió un emotivo mensaje en redes sociales. 

El payaso chileno, que se encuentra hospitalizado a raíz de un infarto, publicó un comunicado: "Con mucha alegría y cariño queremos agradecer, mi familia y yo, a todo nuestro público, amigos, familiares, el apoyo y cariño que me han entregado en estos día". 

"Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad y sé que todo saldrá bien. Gracias a todas las cadenas de oración en todo el mundo por mi persona (...) Sé que aún me queda mucho por hacer reír, es un momento importante en mi vida, pero estoy lleno de energía y el amor de Dios", concluyó. 

Suspenden cirugía de Tachuela Chico

Si bien, el artista circense se iba a someter a una cirugía cardiaca la tarde de este jueves, su familia informó que esta fue pospuesta debido a alteraciones en los exámenes previos. 

"La cirugía ha sido suspendida debido a unos exámenes alterados. Los médicos decidieron esperar a estabilizarlo completamente", explicaron, señalando que Maluenda se encuentra estable, consciente y de buen ánimo. 

Finalmente, pidieron a sus seguidores continuar con las oraciones y buenas energías para la recuperación de Tachuela Chico: "Los tiempos de Dios son perfectos y nos toca esperar. Apenas tengamos noticias sobre la cirugía, las daremos a conocer", sentenciaron.

