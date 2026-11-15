Tati Fernández y Oliver Borner se casaron tras siete años de relación

Tati Fernández y Oliver Borner contrajeron matrimonio la tarde de este sábado 14 de noviembre, luego de siete años juntos.

A través de Instagram, la pareja compartió imágenes de la íntima ceremonia, donde estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

"El sí más bonito de nuestras vidas", escribieron los recién casados junto a las primeras fotografías de la celebración, donde también se les ve caminando con su libreta de matrimonio y compartiendo un romántico beso.

Para la ocasión, Fernández lució un vestido blanco escotado y de larga cola, mientras que Borner optó por un traje negro acompañado de una chaqueta blanca con detalles oscuros. Además, publicaron un video con fragmentos de sus votos matrimoniales.

Cabe recordar que la pareja anunció su compromiso a fines de noviembre de 2024, cuando el actor sorprendió a la influencer con una romántica propuesta, luego de cinco años de relación.