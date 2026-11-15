Milei confirmó que irá por la reelección para un nuevo periodo presidencial

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que irá por la reelección en las elecciones presidenciales que el país vecino celebrará en 2027, y prometió que "le devolverá" a los argentinos la deuda nacional de 500 mil millones de dólares.

De acuerdo con La Tercera, durante la inauguración de una exposición en el museo de la Casa Rosada, el mandatario señaló: "Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección".

"El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, les vamos a devolver a los argentinos 500 mil millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda. Miren si tenemos cosas para hacer para hacer a Argentina grande nuevamente", dijo sobre las directrices de su eventual nuevo mandato y parafraseando a Donald Trump.

Milei también defendió el rumbo de su gobierno, pues "en los cien años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más".

Según él, la "miseria y desgracia" del país es debido a su histórico aislamiento comercial y planteó que, cuando asumió su administración, pasó de comerciar con el 10% de los países del mundo a hacerlo actualmente con el 30%.

El anuncio de la candidatura se produjo en medio de las tensiones políticas por el futuro electoral del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) y las versiones sobre una posible candidatura de la senadora nacional Patricia Bullrich.

La gestión de Milei ha impulsado un programa de profundos ajustes económicos y reducción del gasto público. Si bien ha disminuido la inflación, las medidas han provocado un creciente desempleo y reducciones en planes sociales de salud, energía y transporte.