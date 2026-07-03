"Te amo por siempre": Hijo de Fernando Kliche comparte sentida despedida

Este viernes, Chileactores confirmó la muerte del actor urugayo-chileno Fernando Kliche a los 71 años.

Mediante un comunicado, la corporación despidió al icónico intérprete, ampliamente reconocido por ser el galán de teleseries como "Marrón Glacé" y "La Intrusa".

Tras confirmarse la noticia, su hijo Ignacio Kliche rompió el silencio para dedicarle un sentido mensaje a su padre.

El emotivo mensaje del hijo de Fernando Kliche

A través de su cuenta de Instagram, el cantante y comunicador compartió una serie de fotografías del recuerdo junto al intérprete, acompañadas de un conmovedor escrito.

"¡Te amo, papá! Nunca importó ni importa la distancia... ¡Gracias por todo! Siempre enseñándonos a ser educados, ser coherentes, ser honrados... a no traicionarnos", partió diciendo.

Bajo esta línea, el artista añadió: "Gracias por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos... Gracias por tanto. Te amo por siempre, papá".