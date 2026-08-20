"¿Te mandamos la cuenta?": Destapan millonaria deuda que tendría Luis Jiménez con Gala Caldirola

Tras la confirmación del quiebre entre Gala Caldirola y Luis "Mago" Jiménez, se reveló una supuesta millonaria deuda que el exfutbolista tendría con la española.

Esta vez fue Suro Solar, representante y cercano amigo de la modelo, quien apuntó contra el exdeportista a través de sus historias de Instagram, por supuestos gastos realizados en la relación.

En concreto, el mánager aseguró que la exchica reality habría desembolsado $20 millones para decorar el departamento en Qatar donde ambos planeaban iniciar una nueva vida. A esto se sumarían otros $16 millones correspondientes a pasajes de ida y vuelta para acompañar al exjugador durante su estadía.

"¿Te mandamos la cuenta por DM o ya la debes tener? No es lo único que te pagó la queen Gala", escribió Solar, en referencia a los gastos que, según su versión, alcanzarían los $36 millones.

Cabe mencionar que los dichos del representate llegan luego de que Jiménez reconociera públicamente haberle sido infiel a Caldirola con Coté López, su exesposa, y le ofreciera disculpas.