Tiktoker Noel Robinson visitó La Legua, comió completos y bailó con un Carabinero

Con 24 años y 42 millones de seguidores en TikTok, el influencer alemán Noel Robinson, conocido como "Noel Goes Crazy", es famoso por videos donde simula robos para luego devolver los objetos y bailar con víctimas desprevenidas, acompañado de la canción "Calm Down" de Selena Gómez y Rema.

En Chile, su cabellera distintiva y carisma lo hicieron reconocible en lugares como el mall Costanera Center y La Piojera, donde bailó cueca vestido de huaso en un video que superó el millón de vistas. Su transición de ropa urbana a traje tradicional fue celebrada en redes, donde usuarios lo llamaron "Tiktoker ilustre de Chile".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noel Robinson (@noel)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noel Robinson (@noel)

El influencer generó controversia al visitar La Legua, sector de San Joaquín, sin medidas de seguridad. Pese a advertencias sobre su supuesta peligrosidad, el creador de contenido recorrió el lugar solo con su camarógrafo, destacando en redes sociales la hospitalidad de los vecinos. "Chilenos, La Legua no es peligrosa", afirmó.

Robinson relató en Instagram que los residentes le ofrecieron bebidas y le regalaron dos camisetas, gestos que contrastaron con las advertencias recibidas. "En todos los países me dicen "no vayas a este lugar", y en Chile me advirtieron sobre La Legua", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noel Robinson (@noel)

Además de La Legua, el influencer grabó en Plaza de Armas, donde hizo un baile improvisado al ritmo de "Ponte Lokita", sumando a un funcionario de Carabineros en su dinámica. Luego, se aproximó al Portal Fernández Concha, probando un completo junto al influencer chileno Benjamín "Pollo" Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noel Robinson (@noel)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noel Robinson (@noel)

Sumado a todas estas prácticas que los internautas han considerado como "arriesgadas", visitó el barrio El Castillo de la comuna de La Pintana, vestido con una camiseta del Colo-colo, donde también fue recibido con cariño de los vecinos.