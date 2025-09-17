Tonka Tomicic recordó el legendario piropo del choripán con vistosa camiseta

Además de ser conocida por su carrera televisiva y por su reciente vinculación con el Caso Relojes, la animadora Tonka Tomicic también es parte de la cultura popular gracias a un legendario momento televisivo.

En enero de 2018, y con una escuálida pauta veraniega, el matinal "Buenos días a todos" salió a la calle a buscar los mejores piropos. Fue allí cuando un envalentonado obrero pidió la palabra y se preparó para piropear a "La Tonkita".

"Mijita, ¿por qué no me lleva preso, pa' que se coma un choripán?", fue la frase de oro del trabajador que no sólo desató carcajadas en el estudio, si no que también se inscribió para siempre en la memoria de Chile.

A 17 años de ese momento, y ad portas de su regreso a la TV con "El Internado", Tonka Tomicic recordó el piropo con una vistosa camiseta en la que se puede leer la frase completa. "¿Un choripán? Feliz 18", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, deseándole una buena celebración a todos sus seguidores.