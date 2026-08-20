Tribunal acoge querella de Pamela Díaz contra Sergio Rojas: deberán enfrentarse en tribunales

La disputa entre Pamela Díaz y Sergio Rojas sumó un nuevo capítulo y esta vez llegó a tribunales, luego de que la querella presentada por la animadora en contra del periodista fuera acogida por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

La información fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez, quien compartió en sus historias de Instagram antecedentes sobre el avance de la acción judicial y adelantó que ambas partes tendrán que acudir a una audiencia.

La querella fue presentada a raíz de los dichos emitidos por el periodista en el programa "Qué Te Lo Digo" del pasado 7 de agosto, donde, de acuerdo con el documento judicial, el periodista habría realizado expresiones que La Fiera considera injuriosas y que estaban dirigidas directamente hacia ella.

Los detalles de la querella

"Hoy el Octavo Juzgado de Garantía acogió la querella que Pamela Díaz interpuso en contra de Sergio Rojas, así que se dio curso", aseguró la panelista de "Hay que Decirlo".

"Tienen audiencia en septiembre, la primera de este proceso que anunció Pamela la semana pasada", complementó la comunicadora sobre la instancia judicial que deberán enfrentar ambos.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, Díaz había anticipado que tomaría acciones legales contra Rojas, asegurando que llevaba cerca de tres años enfrentando situaciones que calificó como "un hostigamiento".

En tanto, la conductora de televisión está siendo representada por Helhue Sukni, soteniendo que las expresiones del rostro de Zona Latina constituyen injurias graves y solicita una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio además de una multa de 150 UTM y el pago de los costos legales.