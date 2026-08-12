Tribunal falló a favor de Lola Melnick en caso de injurias contra Laura Landaeta

Este martes el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago falló a favor de la exmodelo Lola Melnick en el caso por injurias graves en contra de la periodista Laura Landaeta.

Según el programa "Hay que decirlo", el tribunal determinó que la también escritora es responsable de la acusación, por lo que arriesga penas que podrían llegar hasta 541 días de cárcel y multas de hasta 20 UTM.

Este hito judicial fue celebrado por Melnick, quien se puso en contacto con el programa de Canal 13 a través de un mensaje de audio.

"Realmente estoy feliz, la he luchado y la he sufrido, fueron 22 años de mentiras que tuve que escuchar y aguantar, finalmente se hizo justicia, estoy muy feliz. Con la gente que no actúa bien hay que hacer justicia. Hay muchos periodistas buenos en este país, otros no tanto", señaló la ucraniana.

El origen de la disputa data de mediados de la década de los 2000 cuando Laura Landaeta firmó un reportaje en el que aseguraba que Lola Melnick oficiaba como prostituta antes de su llegada a Chile para ser parte de "Morandé con Compañía".