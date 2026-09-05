Un evento y un desmentido: sigue la pugna entre Gala Caldirola y Coté López

En medio de su intensa exposición de las últimas semanas, la mediática Gala Caldirola tuvo un evento en Concepción, donde aprovechó sutilmente de marcar posición en su polémica con Coté López y Luis "Mago" Jiménez.

En el local nocturno al que llegó contratada hubo gritos contra el exfutbolista, con quien tuvo una reciente relación, que terminó por la infidelidad de él, justamente con López, su exesposa.

La española sonreía cada vez que escuchaba alguna frase sobre Jiménez, algo que incluso su mánager aprovechó de compartir en redes sociales.

Por su parte, Coté López se comunicó fuera del aire con el panel del programa "Plan Perfecto" de CHV, afirmando que "es falso" lo que la hispana ha dicho de ella, respecto a que está incitando a una mujer a decir públicamente que la misma Gala fue responsable de su quiebre matrimonial con el jugador argentino Jonathan Benítez, quien milita en Palestino.

"No he llamado a nadie (...) no hablaré más, el tiempo me dará la razón", dijo Coté, citada por el espacio televisivo.

Lejos de disminuir tras su cara a cara televisivo de días atrás, la polémica entre las dos figuras de farándula se mantiene con declaraciones y posteos en redes sociales.