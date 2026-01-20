¿Una respuesta a Brooklyn? David Beckham afirma que sus hijos "cometen errores en redes sociales"

El exfutbolista David Beckham lanzó una indirecta respuesta a las acusaciones de su hijo Brooklyn, quien arremetió contra sus padres por "provocarle ansiedad" e interferir constantemente en su relación con su esposa, Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", señaló el joven en un largo comunicado en Instagram, afirmando que "las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací".

En contraste con estas declaraciones, el exdeportista opinó completamente distinto en el Foro Económico Mundial de Davos, en el programa Squawk Box de la CNBC, donde fue consutado por el rol de las redes sociales.

"Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal", señaló Beckham, advirtiendo que "el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso". No obstante, destacó su uso personal de estas plataformas: "Yo he podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF".

Además, agregó que ese enfoque es el que ha intentado transmitir a los cuatro hijos que tiene con la cantate y diseñadora Victoria Beckham. "He intentado educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden", afirmó, añadiendo que "a veces también hay que dejar que cometan esos errores".

En ese contexto, las palabras del exfutbolista se leen como una respuesta indirecta al comunicado de su hijo Brooklyn, que ha aluntado contra sus padres por haber difundido "innumerables mentiras en los medios", sosteniendo también que su familia "valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo" y aseguró que, tras alejarse de ellos, "esa ansiedad ha desaparecido".