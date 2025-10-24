Vale Roth aborda rumores de separación: "Hay cosas que son obvias"

El matrimonio de Vale Roth y Miguel de la Fuente, que contrajo matrimonio en 2023 tras varios años juntos, habría llegado a su fin.

Según reportes del portal Infama, la pareja -que recibió hace poco más de tres meses a su segunda hija- se encontraría separada.

"No existen terceras personas involucradas en la relación. La separación sería consecuencia de la monotonía, la cual provocó un desgaste en la relación de casi cuatro años", afirmó el citado medio.

Vale Roth rompe el silencio

A raíz de los rumores y consultas de sus seguidores, Vale Roth abordó el tema en sus redes sociales, pidiendo que dejen de enviarle la noticia.

"El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua", lanzó en sus historias de Instagram. Posteriormente, habló de su rol como madre de dos pequeñas, admitiendo andar "con muchas cosas en la cabeza por varias hue... hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas. Entonces estoy cansada, mi cerebro está cansado".

Además, la bailarina accedió a conversar con "Hay que decirlo" de Canal 13, dejando indicios de un quiebre sentimental.

"Maduré, aunque no lo crean, maduré. No todo se cuenta en la tele, sobre todo cuando son temas de pareja que se hablan entre cuatro paredes y cuando hay hijas de por medio. Nunca voy a hablar mal de él, es el papá de mis hijas", aseguró.

Finalmente, Roth descartó aparecer en estelares de farándula por dinero, como lo han hecho Francisco Kaminski, Karol Lucero, entre otros personajes.

"Tampoco voy a hablar en un programa pagado. Dicen: 'Se está guardando para hablar por plata', ni cag... Ni aunque me paguen 100 millones, no voy a ir. No me voy a referir más a Miguel, él es una muy buena persona", sentenció.