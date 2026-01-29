Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

"Vamos a cumplir 15 años": José Antonio Raffo revela detalles de su relación Lux Pascal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor despejó rumores sobre un posible quiebre con la hermana de Pedro Pascal.
El actor José Antonio Raffo entregó detalles de su larga relación Lux Pascal, su pareja hace casi 15 años.

En el podcast "Hopecast", el intérprete descartó los rumores sobre un posible quiebre, recordando el inicio de su relación con la también actriz, a quien conoció al ingresar a al escuela de teatro. 

"Entramos y me enamoré de ella (...) Yo tenía 19 años recién cumplidos y la Lux tenía 18, éramos unos pendejos, así que no entendíamos ninguna huea", partió contando. 

En este contexto, el artista relató que "entramos en marzo y yo en abril le estaba pidiendo pololeo, imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado, vamos a cumplir 15 años".

"Mi experiencia en pareja ha sido un largo matrimonio. Yo creo que si tú no eres amigo de tu pareja, es muy difícil que esa cosa prospere", añadió.

Posteriormente, abordó cómo ha sido la relación a distancia, ya que ella está en Estados Unidos para potenciar su carrera, mientras que él sigue viviendo en Chile: "Tiene que ver en un 100% con la historia que nosotros tenemos, la relación que hemos formado, la profundidad de la fraternidad que tenemos, la pureza de la confianza".

"De cierta forma, a mí lo único que me importa es que te quiero y que estoy comprometido con que, si te dejo de querer, te lo voy a decir, y confío además en que al revés es igual, entonces no hay tiempo perdido cuando todo está fundamentado en la verdad", sentenció. 

