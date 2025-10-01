Síguenos:
Magazine | Personajes

"Vendió el alma al diablo": Aseguran que Kaminski consiguió nuevo trabajo lejos de la TV

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Según reportes, el exanimador recibiría un millonario sueldo en el rubro minero.

Tras verse envuelto en varios escándalos por deudas, Francisco Kaminski tendría un nuevo trabajo lejos del mundo de las comunicaciones. 

De acuerdo al programa "Sígueme" de TV+, el exlocutor radial habría recibido millonarias ofertas por parte de Mega y Chilevisión para participar de sus nuevos estelares ("El Internado" y "Fiebre de Baile", respectivamente), aunque decidió rechazarlas. 

Y es que, según consignó La Hora, el exanimador habría empezado a trabajar en una minera este 1 de octubre, donde recibirá un sueldo de $5 millones mensuales.

"Él va a trabajar con su hermano, prestando servicios para la minera. No es que lo hayan contratado como gerente ni que haya llegado directamente a una empresa del sector", detalló Cecilia Gutiérrez. 

Millonario préstamo

Por su parte, Sergio Rojas reveló en "Que te lo digo" (Zona Latina) que Kaminski obtuvo un millonario préstamo para solucionar sus problemas de dinero. 

"Se habría conseguido la no despreciable suma de $500 millones", aseguró el periodista de farándula. 

Si bien, el comunicador no entregó detalles sobre la procedencia del dinero, sí indicó que el ex de Camila Andrade "vendió al alma al diablo".

 

 

