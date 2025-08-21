Wanda Nara asegura que China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

El drama entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez suma nuevos capítulos, y es que la polémica animadora aseguró que la actriz y su exesposo esperan a su primer hijo en común.

En conversación con la prensa argentina, la mediática reveló que sostuvo una conversación con el delantero del Galatasaray -que se encuentra en Turquía junto a la también cantante-, donde dio a entender que ya le informó sobre el embarazo de su actual pareja.

"Quizás ya pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos", lanzó la figura farandulera. "Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él", añadió.

Si bien, Nara no quiso entregar más detalles, mencionó a los medios presentes que esta noticia "no es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme".

Cabe recordar que Icardi comparte dos hijas con Wanda, quien recientemente lo acusó de no pagar la pensión alimenticia. Asimismo, la justicia argentina confirmó la información al ingresar al futbolista a la lista de deudores alimentarios tras no pagar la cuota por varios meses.

En tanto, Suárez tiene tres hijos: Rufina, fruto de su relación con el trasandino Nicolás Cabré; y Magnolia y Amancio, cuyo padre es el chileno Benjamín Vicuña, que se encuentra actualmente a cargo de los menores tras una controversial disputa con la ex "Casi Ángeles" por la custodia.