Wanda Nara publicó sensual foto y la vinculan a jugador de Boca

Una foto en un jacuzzi, en un diminuto bikini, confirma -dice la prensa argentina- el nuevo romance de la mediática Wanda Nara, quien tras una complicada separación de Mauro Icardi y un no menos complejo noviazgo con el cantante L-Gante, ahora estaría saliendo con un joven jugador de Boca Juniors.

"Wanda sorprendió este sábado a sus seguidores al compartir una sensual foto en un jacuzzi. En la imagen se podía ver a Nara de espaldas, relajada en el borde, luciendo su bikini negro y azul. Como si fuera poco, la cantante complementó el posteo con un guiño al deportista. 'Sábado', escribió junto a un emoji de un corazón azul y la cara de un gato amarillo, lo cual formaba los colores de Boca", dijo Infobae.

Según la prensa rosa trasandina, fotos públicas de Nara con un anillo y con un auto de alta gama coinciden con imágenes similares del defensa Ayrton Costa, publicadas en sus redes sociales privadas.

Con "gran presente futbolístico durante el Mundial de Clubes", el compañero de Carlos Palacios tiene 25 años, misma edad que L-Gante, recalca el medio, que además apunta que "aparentemente, el deportista se habría separado hace poco, estaba vinculado a una chica que lo acompañó durante el torneo en Miami. Sin embargo, en las últimas horas, la joven afirmó en sus redes sociales estar soltera".

De acuerdo a la periodista de espectáculos Juli Argenta, quien en el pasado cubrió el fútbol argentino, Costa es ese "futbolista argentino al cual no le daban la visa y que era la gran apuesta de Miguel Ángel Russo porque necesitaban de él (...) Ayrton Costa tiene una complicación legal muy importante por la cual no le daban la visa. Él tuvo una historia judicial, estuvo metido en tema de un robo por parte del hermano donde él también estaba en el vehículo. En ese momento le asignaron una probation, por lo cual le había quedado este antecedente, pero salió adelante. El chico después estuvo en otro problema judicial que tiene que ver con un supuesto femicidio. Lo pongo en estos términos porque no sé si el juicio cómo está. Él, teóricamente, habría cubierto al hermano".