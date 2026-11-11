Yamila Reyna arriesgaría millonaria multa por hablar de Américo: cifra llegaría a $700 mil dólares

Yamila Reyna podría enfrentar una nueva controversia, luego de que Cecilia Gutiérrez revelara antecedentes sobre una cláusula económica que estaría incluida en el acuerdo que la actriz firmó con Américo tras el cierre de su causa por violencia intrafamiliar.

Durante el programa "Alfombra Roja", la comunicadora aseguró que el convenio establecería sanciones económicas para ambos en caso de referirse públicamente al otro.

"Cada vez que uno se refería al otro, por cada vez que se hablaba del otro, tenían que pagar una multa de 50 mil dólares", explicó Gutiérrez.

En ese contexto, la periodista señaló que la también comediante habría incumplido esta condición en reiteradas ocasiones, por lo que el equipo legal del artista estaría evaluando posibles acciones para abordar la situación.

"Yo tengo entendido que el grupo legal de Américo está estudiando acciones legales para que por fin se pueda subsanar este tema", señaló la panelista.

La millonaria cifra que arriesgaría Yamila Reyna

Asimismo, Gutiérrez entregó una estimación del monto que habría acumulado la argentina, considerando las publicaciones y declaraciones que habría realizado desde la firma del acuerdo.

"Sumando lo que ellos han visto en redes, la deuda de Yamila Reyna en estos momentos ascendería a unos 700 mil dólares", aseguró.