Presidenta del Senado pide solución al paro camionero antes del nuevo viaje de Kast

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), hizo votos por que el paro de los camioneros que se inició el martes quede resuelto antes del nuevo viaje internacional de José Antonio Kast.

El Mandatario parte el viernes a una gira por Asia que lo llevará a Vietnam, China y Japón, y evitando plantear que la suspenda debido a la crisis, la parlamentaria enfatizó la urgencia de que el Gobierno encuentre una solución pronta frente a la protesta de los transportistas de carga.

"Si se lleva a cabo la APEC, evidentemente que el Presidente tiene que estar con su delegación, porque es Chile el que tiene que estar. Pero el conflicto no aguanta más horas ni más días", advirtió la senadora por Antofagasta.

"Tiene que estar resuelto esto -que no digo que condicione el viaje del Presidente; quiero ser muy clara en aquello-, pero por supuesto que esta situación, esta crisis, este problema, tiene que estar resuelto, ojalá, en las próximas horas", remarcó Núñez, que es una de las figuras "presidenciables" de su partido.

Siempre hay un tuit

En el pasado hubo varias ocasiones en que el hoy Presidente Kast fustigó al entonces Jefe de Estado, Gabriel Boric, por sus salidas del país: por ejemplo, en medio del caso Fundaciones u otras coyunturas.

En octubre de 2023, hace sólo tres años, Kast tuiteó: "En medio de una grave crisis económica, un país en recesión y el desempleo al alza, el Presidente Boric se va de gira a China con seis ministros de Estado incluyendo a la vocera, ¿cómo se explica esto?».