Verónica Franco ganó el Premio Lenka Franulic 2025

La periodista Verónica Franco Montecinos, conductora de El Diario de Cooperativa, fue distinguida con el Premio Lenka Franulic 2025 a la trayectoria periodística, en reconocimiento a sus más de 34 años de carrera, consolidándose como una destacada voz femenina en la radio nacional.

El galardón, que entrega la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (Anmpe) desde 1963, releva el trabajo, la experiencia y el aporte de destacadas mujeres al mundo de las comunicaciones.

El premio nace como un homenaje a la precursora en este ámbito, y primera mujer en ganar el Premio Nacional de Periodismo, Lenka Franulic Zlatar; y entre las ganadoras de ediciones anteriores destacan nombres como los de Raquel Correa, Patricia Guzmán, María Romero, Yolanda Montecinos, Gloria Stanley, Mercedes Ducci, Patricia Verdugo, Cecilia Serrano, Patricia Politzer, Delia Vergara y Mónica Rincón.

Sobre Verónica Franco, la Anmpe valoró "la constancia en la labor periodista y una sólida trayectoria principalmente en Radio Cooperativa desde 1991, donde ha sido reportera, editora, conductora y subeditora general de Prensa, consolidándose desde hace 19 años como la voz femenina de El Diario de Cooperativa".

Además, se destaca que "forma parte del equipo de prensa que recibió en 2020 el Premio Fundación Gabo a la Excelencia Periodística y su carrera incluye experiencia en televisión como panelista y conductora en La Red, una destacada labor académica como profesora de radio en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Finis Terrae".

El jurado estuvo compuesto por la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, María Teresa Cárdenas; la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda; la ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2025, Delia Vergara; el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, José Miguel Labrín; la directora de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Luz Márquez de la Plata; el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, Fernando Morales; y la ganadora de la edición 2024 del Premio Lenka Franulic, Mónica Rincón.

"Felicitamos especialmente a Verónica Franco por este merecido reconocimiento y reafirmamos, sobre todo, nuestro compromiso con la promoción del periodismo riguroso, ético, y con perspectiva de género, pilares fundamentales que son parte del legado que nos dejó Lenka Franulic y que hoy siguen inspirando a miles de profesionales en el país", agregó la Anmpe.