¿A color o en blanco y negro? Nicolas Cage es "Spider-Noir" en este nuevo tráiler

"Todo misterio forma una red compleja" en el nuevo tráiler de "Spider-Noir", la serie de Prime Video que tiene a Nicolas Cage bajo la máscara del trepamuros en la Nueva York de los años '30.

El adelanto presentado este sábado en el evento CCXP de México ratificó el atractivo formato de emisión, siendo decisión de la audiencia si quiere ver esta aventura en blanco y negro o a todo color.

Se trata de una encarnación más adulta de "Spider-Man" que no está conectada a la versión que vimos en las películas animadas del "Spider-Verse", donde Cage también dio su voz al personaje. Además, es la primera serie del actor ganador del Oscar en toda su carrera.

Combinando los elementos del cómic con las influencias del género noir, esta la historia de "Ben Reilly" (Cage), un veterano detective privado venido a menos en Nueva York en los años '30, quien, tras una tragedia personal, se ve obligado a enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad.

La serie producida por Sony Pictures Television se estrenará el próximo 27 de mayo en el streaming Prime Video.

Oren Uziel (22 Jump Street) y Steve Lightfoot (The Punisher) son los showrunners y trabajaron de la mano con el equipo detrás del "Spider-Verse", Phil Lord y Christopher Miller (Proyecto Fin del Mundo) para el desarrollo de esta serie, que también tiene a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios.

"Si quieres hacer algo fresco tienes que contar con Nic Cage, el nunca hará el mismo trabajo, ni repetirá algo", señaló Uziel en la CCXP de México sobre trabajar con el mítico actor estadounidense.

Por su parte Lamorne Morris ("Robbie Robertson") aseguró que "Nicolas Cage es uno de los mejores intérpretes que hay, si no el mejor".

En los cómics, "Spider-Man Noir" proviene de la Tierra-90214 ambientada en los años 30. Concretamente, 1933 y en estricto blanco y negro, siendo una creación de David Hine y Marko Djurdjevic.