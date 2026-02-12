"Spider-Noir" de Nicolas Cage se estrenará en dos versiones: Mira el primer teaser

La plataforma Prime Video estrenó el primer teaser de "Spider-Noir", una nueva serie del denominador "Spider-verso" con Nicolas Cage como su protagonista.

Tras prestar su voz al personaje en la aclamada "Spider-Man: Into the Spider-Verse", el experimentado actor lo encarnará en pantalla para esta producción, la cual llegará al streaming en dos versiones: una a todo color y otra en blanco y negro.

"Spider-Noir" seguirá a esta variante de "Spider-Man" llamado "Ben Reill" y que trabaja como investigador privado en la Nueva York de la década de 1930, aunque tiene un decadente desempeño.

Además de Nicolas Cage, el elenco tendrá a Brendan Gleeson ("Pandillas de Nueva York,Harry Potter") y Lamorne Morris ("New Girl"), entre otros.

La serie de ocho episodios llegará al streaming el próximo 27 de mayo.