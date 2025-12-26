Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

"Bridgerton" presenta el trailer de su cuarta temporada y confirma fechas de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los nuevos episodios debutarán en dos tandas.
La plataforma Netflix estrenó el primer trailer de la cuarta temporada de su serie "Bridgerton", la cual se estrenará en dos tandas.

Esta nueva temporada estará enfocada en el romance del bohemio "Benedict Bridgerton"  (Luke Thompson) y de la ingeniosa sirvienta "Sophie Baek" (Yerin Ha), luego de conocerse en un baile de máscaras.

"Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona", complementa la sinopsis.

La cuarta temporada de "Bridgerton" se estrenará en dos grupos de episodios: la primera parte llegará al streaming el 29 de enero y la segunda parta debutará el 26 de febrero.

Las + leídas
