"The Pitt" fue renovada para una tercera temporada en HBO Max

La serie "The Pitt", el exitoso drama que sigue la actividad de un ficticio departamento de urgencias en Pittsburgh, tendrá una tercera temporada.

El presidente y director ejecutivo de la plataforma HBO y HBO Max, Casey Bloys, anunció la renovación de la serie, precisamente durante el estreno de la segunda temporada, informó The Hollywood Reporter.

La segunda temporada de "The Pitt" se desarrolla 10 meses después de la primera, durante el fin de semana del 4 de julio, lo que da tiempo al Dr. Michael "Robby" Robinavitch, encarnado por el actor Noah Wyle, y a los demás personajes, a abordar los problemas que surgieron tras el tiroteo masivo y otros incidentes ocurridos en la primera temporada.

The Pitt, elogiada por sus precisas descripciones de la medicina y los desafíos que afrontan los profesionales sanitarios de primera línea, también explorará en la segunda temporada cómo se desarrollan importantes cambios en la vida real de sus protagonistas, según el citado portal.

La primera temporada de "The Pitt" ganó cinco premios Emmy, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor (Wyle) y mejor actriz de reparto (Katherine LaNasa).

A las 23:00 horas de jueves 8 de enero la serie estrenará su segunda temporada en HBO Max.