Los fanáticos de "Ted Lasso" agradecen el seguir creyendo al confirmarse la quinta temporada, que tendrá de regreso a Jason Sudeikis como productor ejecutivo y protagonista.

Apple renovó la exitosa serie para un quinto ciclo, cuyo rodaje se espera iniciar a mediados de abril de 2027, según lo reportado por Deadline.

Pese a ser el título más popular de la plataforma de streaming Apple TV, la demora en su renovación se debió a las extensas negociaciones con Sudeikis, siendo muy protector del proyecto que cocreó junto a Brendan Hunt, quien da vida al entrenador "Beard".

Además, es una producción de un estudio externo, Warner Bros. Television, complicando aún más las conversaciones al darse en el contexto de la adquisición de su matriz Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Sin embargo, todo llegó a buen puerto, esperándose en el próximo ciclo el retorno de Hannah Waddingham ("Rebecca"), Jeremy Swift ("Higgins"), Brett Goldstein ("Roy") y Juno Temple ("Keeley"), además de Tanya Reynolds como la entrenadora "Alice Chilton", quien logró un importante ascenso al final de la cuarta temporada en el equipo femenino del Richmond.