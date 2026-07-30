Alicia Silverstone sí volverá a ser Cher Horowitz: Paramount+ rescata el reboot de "Clueless"

Pese a la cancelación del proyecto por Peacock, Alicia Silverstone sí volverá a interpretar a a icónica Cher Horowitz en una serie secuela de "Clueless" ("Ni Idea").

Según reveló Variety, la producción que había quedado en pausa el pasado mes de abril encontró un nuevo hogar en Paramount+, dando luz verde al proyecto al encargar una primera temporada de seis episodios.

La serie se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película noventera, estrenada por Paramount Pictures y dirigida por Amy Heckerling.

"La querida figura de Beverly Hills, Cher Horowitz (Silverstone), lo tiene todo bajo control: es una mujer de negocios exitosa y domina la maternidad, hasta que su hija llega a la adolescencia y Cher descubre que criar a una adolescente la hace sentir completamente perdida otra vez", reza la sinopsis.

Estrenada en 1995, "Clueless" ("Ni Idea") es una adaptación de la novela "Emma", de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

Realizada con un presupuesto modesto cercano a los 12 millones de dólares, la cinta fue un éxito de taquilla y con el tiempo se convirtió en un clásico de culto de la cultura popular.