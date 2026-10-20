"Dragon Ball Super" finalmente arregló la batalla entre Gokú y Beerus

El estudio de animación japonés Toei Animation demostró la necesidad de realizar un remake del anime "Dragon Ball Super", corrigiendo uno de los momentos más cuestionados de la serie original de 2015.

"Dragon Ball Super: Beerus", la versión mejorada del anime emitido entre 2015 y 2018, estrenó este fin de semana su segundo episodio, donde se presentó la primera batalla entre "Gokú" y el Dios de la Destrucción, "Beerus".

Esta pelea recibió duras críticas por la calidad de la animación en su emisión original, especialmente en lo que respecta a la apariencia del saiyajin, pero el remake corrigió todo y entregó una batalla mejorada, con excelente ritmo, efectos adicionales y varios cambios que justifican volver a ver este combate.

Incluso, se volvió a animar completamente la transformación de "Gokú" en Super Saiyajin 3 y "Beerus" se siente muchísimo más amenazante, y superior, gracias al trabajo de iluminación y sombras.

Basada en la legendaria obra de Akira Toriyama, el remake estrena nuevos episodios cada domingo en el streaming Crunchyroll, llegando con una semana de desfase a los catálogos de Netflix y HBO Max.