El remake de "Dragon Ball Super" fijó estreno: ¿Dónde se podrá ver?

Toei Animation continúa expandiendo la legendaria saga de "Dragon Ball" tras la muerte de su querido creador Akira Toriyama, comenzando con un proyecto titulado "Dragon Ball Super: Beerus".

Se trata del remake de "Dragon Ball Super", que presentará una versión mejorada del anime con "animación y efectos visuales mejorados y completamente nuevos", comenzando con la batalla entre "Gokú" y el Dios de la Destrucción para seguir con el regreso de "Freezer".

Ambos tramos de la serie original enfrentaron duras críticas por la calidad de la animación.

El remake se estrenará este próximo 11 de octubre en el streaming Crunchyroll, con nuevos episodios cada domingo en la plataforma. Además, llegará con una semana de desfase al catálogo de Netflix, comenzando el 17 de octubre.

En paralelo, Toei Animation trabaja en una secuela de "Super" que se conocerá como "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol", presentando los eventos que se desarrollan tras el Torneo de la Fuerza entre universos.

Acá veremos a nuestros héroes, "Gokú y "Vegeta", viéndose obligados a trabajar junto a la Patrulla Galáctica, protectores de la paz en la galaxia, para detener a un peligroso criminal conocido como "Moro", un poderoso hechicero que amenazó con erradicar todas las formas de vida de la galaxia.

Por ahora, esta secuela no tiene fecha de estreno.