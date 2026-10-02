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Tópicos: Magazine | Streaming | Anime

"Naruto" tendrá un nuevo proyecto de anime

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será una serie limitada que se anunciará el próximo 10 de octubre.

 Studio Pierrot

No se ha aclarado si el proyecto está relacionado con los cuatro episodios anunciados para 2023 y que se suspendieron de forma indefinida.

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La franquicia de "Naruto", creada por el mangaka Masashi Kishimoto, tendrá un nuevo proyecto de anime.

El anuncio será dado a conocer en detalle el próximo 20 de octubre en el marco de la Comic Con de Nueva York, durante el panel "Naruto: What's Next?" que será transmitido mundialmente por YouTube, informó Viz Media.

Por ahora, solo se ha revelado que será una "serie limitada" y no se ha aclarado si el proyecto está relacionado con los cuatro episodios anunciados para 2023 que fueron postergados indefinidamente.

Lo cierto es que el panel contará con la participación de importantes nombres del anime original, incluyendo a Junko Takeuchi y Noriaki Sugiyama, las voces japonesas de "Naruto" y "Sasuke", y el productor ejecutivo del estudio de animación Pierrot Films, Yoshihiro Tominaga.

El manga de Kishimoto nos presentó el inquebrantable camino ninja de un joven de cabello rubio y con marcas de bigotes en sus mejillas, quien logró superar los prejuicios y la soledad que marcaron a su infancia para transformarse en un gran ninja y convertirse en el "Hokage" de la Aldea Oculta de la Hoja.

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