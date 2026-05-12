"Avatar: Fuego y Cenizas" llega a Disney+: Fecha de estreno

La película "Avatar: Fuego y Cenizas", tercera entrega de la saga de James Cameron, anunció su llegada a Disney+.

Estrenada en cines el 19 de diciembre de 2025, la cinta logró recaudar casi $1500 millones en taquilla, convirtiéndose en la trilogía más exitosa de la historia.

En tanto, el filme estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 24 de junio.

El estreno en el catálogo digital coincidirá prácticamente con el lanzamiento de la película en formato físico y Blu-ray para captar tanto a los usuarios de internet como a los coleccionistas que buscan la mayor calidad visual posible.

Con este anuncio se confirma además que la versión de Disney+ incluirá material adicional inédito sobre la creación de los "Pueblo de las Cenizas" para mantener el interés de los fans mientras James Cameron trabaja en la cuarta entrega de la saga.