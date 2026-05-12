Militares peruanos fueron detenidos con cuatro kilos de ketamina en Iquique

Tres militares peruanos fueron detenidos tras ser sorprendidos con aproximadamente cuatro kilos de ketamina a la altura del kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte, cerca de la comuna de Huara, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, un perro antidrogas del OS7 de Carabineros detectó que los aprehendidos tenían adosado al cuerpo poco más de un kilo de la sustancia cada uno.

Desde la institución, precisaron que "las personas fueron trasladadas al Hospital de Pozo Almonte, donde, sometidos a examen de rayos X, se les detectó también droga en su cavidad abdominal, compuesta por la modalidad de ovoides".

El fiscal Milton Torres detalló que "en la revisión"en la revisión se pudo constatar que los tres mantenían chaquetas identificatorias que, al parecer, darían cuenta que son militares activos del Ejército peruano".

Los tres involucrados fueron formalizados por el delito de tráfico y quedaron en prisión preventiva, con un plazo de investigación de 150 días.