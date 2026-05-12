Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Militares peruanos fueron detenidos con cuatro kilos de ketamina en Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Llevaban la droga tanto adosada al cuerpo como al interior de su abdomen, en ovoides.

Militares peruanos fueron detenidos con cuatro kilos de ketamina en Iquique
 Carabineros / X

Los sujetos fueron formalizados por narcotráfico y quedaron en prisión preventiva.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tres militares peruanos fueron detenidos tras ser sorprendidos con aproximadamente cuatro kilos de ketamina a la altura del kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte, cerca de la comuna de Huara, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, un perro antidrogas del OS7 de Carabineros detectó que los aprehendidos tenían adosado al cuerpo poco más de un kilo de la sustancia cada uno.

Desde la institución, precisaron que "las personas fueron trasladadas al Hospital de Pozo Almonte, donde, sometidos a examen de rayos X, se les detectó también droga en su cavidad abdominal, compuesta por la modalidad de ovoides".

El fiscal Milton Torres detalló que "en la revisión"en la revisión se pudo constatar que los tres mantenían chaquetas identificatorias que, al parecer, darían cuenta que son militares activos del Ejército peruano".

Los tres involucrados fueron formalizados por el delito de tráfico y quedaron en prisión preventiva, con un plazo de investigación de 150 días.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada