"Los otros ministros me dijeron...": Explicación de Lincolao sobre omisión de sociedades arrastra al gabinete

Tras la bullada renuncia del subsecretario Rafael Araos, una nueva controversia envuelve a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tras revelarse participaciones en sociedades que no fueron reportadas en su declaración de patrimonio e intereses.

Según un reportaje publicado por Fastcheck.cl, la secretaria de Estado es parte de al menos tres entidades omitidas: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios en un barrio norteamericano donde posee una propiedad.

Ante la revelación, Lincolao reconoció al citado medio la existencia de dichas sociedades y aseguró que una de ellas fue disuelta tras asumir su cargo, aunque, según la publicación, no hay registros públicos que acrediten esa explicación.

Además, la titular de Ciencias sugirió a Fastcheck.cl que otros integrantes del gabinete tampoco reportaron información de similar naturaleza en sus documentos públicos.

"Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo", dijo Lincolao, quien reprendió al autor del reportaje: "¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?".

Reacción en el Congreso

La noticia generó una respuesta inmediata en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde parlamentarios de oposición oficiaron a todos los ministros de Estado para aclarar si sus declaraciones de patrimonio están completas.

El diputado Bernardo Salinas (Partido Comunista) enfatizó la gravedad de que una autoridad fiscalizadora omita estos vínculos, "porque justamente ella es la que tiene que supervisar y tiene que fiscalizar a empresas que están ligadas también a lo que ella supuestamente no manifestó, no dijo u omitió en su declaración de intereses y patrimonio".

"Vamos a hacer todas las acciones legales. Esto no es un punto político; es transparencia", señaló el legislador.

Por su parte, el diputado Juan Santana (Partido Socialista) vinculó esta falta de transparencia con la agenda legislativa del Ejecutivo, particularmente con la megarreforma tributaria.

"Es completamente grave. Esto es la vulneración de una obligación constitucional, es información oculta respecto a los eventuales beneficios que podrían tener también los ministros y ministras de Estado frente a la reforma de los súper ricos presentada por el Gobierno", advirtió el parlamentario.

Finalmente, los diputados no descartaron recurrir a la Contraloría General de la República para que el órgano fiscalizador obligue a Lincolao y al resto del gabinete ministerial a transparentar la totalidad de su información patrimonial.