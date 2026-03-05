BTS se prepara para volver a los escenarios en el tráiler de su especial en Netflix: Fecha de estreno

El exitoso grupo BTS se prepara para iniciar el "Arirang World Tour", gira con la que regresarán a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio.

En este contexto, los ídolos del K-pop, que transmitirán el primer concierto del tour, lanzaron el trailer de su especial de Netflix.

El clip comienza repasando el largo tiempo de que sus "army" -nombre que reciben sus fans- han tenido que esperar para verlos nuevamente sobre el escenario.

"Prometimos a nuestros fans que volveríamos", dice RM, líder del grupo, dando paso a uno de los momentos más emotivos del adelanto con una nueva versión de "Mikrokosmos".

Fecha de estreno

El primer concierto del "Arirang World Tour" -que irá de la mano del nuevo álbum homónimo del septeto- llegará a Netflix el próximo 21 de marzo.

Además, cabe recordar que BTS regresará a Chile los próximos 16 y 17 de octubre, a casi una década de su última visita.