Magazine | Streaming

BTS se prepara para volver a los escenarios en el tráiler de su especial en Netflix: Fecha de estreno

Publicado:
Redacción Cooperativa

El primer concierto del tour "Arirang" podrá verse a través de la plataforma de streaming.

BTS se prepara para volver a los escenarios en el tráiler de su especial en Netflix: Fecha de estreno
El exitoso grupo BTS se prepara para iniciar el "Arirang World Tour", gira con la que regresarán a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio. 

En este contexto, los ídolos del K-pop, que transmitirán el primer concierto del tour, lanzaron el trailer de su especial de Netflix

El clip comienza repasando el largo tiempo de que sus "army" -nombre que reciben sus fans- han tenido que esperar para verlos nuevamente sobre el escenario. 

"Prometimos a nuestros fans que volveríamos", dice RM, líder del grupo, dando paso a uno de los momentos más emotivos del adelanto con una nueva versión de "Mikrokosmos". 

Fecha de estreno 

El primer concierto del "Arirang World Tour" -que irá de la mano del nuevo álbum homónimo del septeto- llegará a Netflix el próximo 21 de marzo

Además, cabe recordar que BTS regresará a Chile los próximos 16 y 17 de octubre, a casi una década de su última visita. 

Las + leídas
