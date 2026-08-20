"Catedrales" estrena su primer trailer y confirma fecha de estreno

La plataforma Prime Video estrenó el primer trailer de su nueva miniserie original chilena "Catedrales".

Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, la serie de seis episodios sigue a una familia extremadamente religiosa que deberá enfrentar la terrible verdad de la muerte de una de sus hijas 30 años atrás.

"En 1986, Ana, la hija menor de una familia profundamente religiosa, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso se cierra sin ningún sospechoso y toda la familia acepta el dolor en silencio, excepto Lía, quien se aleja de todo. En 2018, Lía regresa a Santiago para estar con su padre moribundo, cuyo último deseo es saber qué le pasó a Ana", detalla la sinopsis de la producción.

El personaje de Ana será encarnado por Octavia Bernasconi, mientras que el de Lía será interpretada por Vivianne Dietz e Ignacia Baeza.

El resto del elenco lo completan Alfredo Castro, Paulina García, Amparo Noguera, Paula Luschinger, Clemente Rodriguez, Marcelo Alonso y Giordano Rossi, entre otros.

"Catedrales" se estrenará en Prime Video el próximo 16 de septiembre.