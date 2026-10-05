Desde "La Era de Hielo" a "Percy Jackson": Los títulos de Disney+ que llegan a Netflix

Netflix sigue incrementado su catálogo con títulos que eran exclusivos de otras plataformas, sumando títulos que hasta ahora solo se podían encontrar en Disney+.

Disney Entertainment logró un nuevo acuerdo de licencia de contenido con el gigante del streaming, que le permitirá a Netflix incorporar una selección de películas y series de Disney+ durante distintos periodos de tiempo.

Los primeros títulos que llegaron a Netflix son las cinco películas de "La Era de Hielo" ("Ice Age"), algunas de las cuales entraron rápidamente en el Top 10 en Chile, y las primeras dos temporadas de "Percy Jackson y los Dioses del Olimpo".

Esta última tiene como fin promocionar el estreno de su tercera temporada, que llegará el próximo 20 de noviembre a Disney+; mientras que "La Era de Hielo" se encuentra preparando su regreso a los cines con su sexta película, a estrenarse en febrero de 2027.

Las películas de "La Era de Hielo" ya entraron al Top 10 en Chile.

Otros títulos de Disney+ que se sumarán pronto al catálogo de Netflix son las series "Will Trent" (temporadas 1 a 4), "Shifting Gears" (temporadas 1 y 2) y "Tracker" (temporadas 1 a 3), además de películas como "Soul" y "Elio", de Pixar", y "Raya and the Last Dragon", de Disney Animation Studios.

También están anunciadas series como "Felicity" y "Revenge", además de "This is Us".