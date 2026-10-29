"El Deshielo", candidata chilena al Oscar, llega al streaming

La desaparición de una joven esquiadora alemana en un hotel de montaña en la década de los '90 desencadena un misterio envuelto en silencios, sospechas y secretos en "El Deshielo", como reflejo del complejo proceso de transición a la democracia en Chile marcado por los pactos de silencio y la impunidad.

Esa es la historia de la segunda película escrita y dirigida por Manuela Martelli ("1976"), elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los próximos Premios Oscar, luego de su paso por los festivales de Cannes y San Sebastián.

La plataforma de streaming Mubi confirmó que "El Deshielo" se estrenará en su catálogo el próximo 13 de noviembre.

Ambientada en el Chile de 1992, sigue a "Inés", una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a "Hanna", una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores. La desaparición de "Hanna" altera la vida cotidiana del hotel y lleva a "Inés" a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean.

La joven Maya O'Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, además de los actores chilenos Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Roberto Farías y Lautaro Cantillana integran el elenco de esta película.