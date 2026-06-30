El Jam & Roller reabre sus puertas: "Soy Luna" estrena tráiler de su regreso

El primer tráiler de "Soy Luna: Volver a Rodar" fue liberado este martes, marcando el esperado regreso de la exitosa producción juvenil a las pistas de patinaje tras años de ausencia.

La entrega -que funcionará como una continuación directa de la historia- contará con 12 episodios que traerán de vuelta a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli y Carolina Kopelioff en los roles protagónicos, además de una participación especial de Agustín Bernasconi.

En esta nueva aventura, la trama retomará la vida de Luna Valente (Sevilla) tras sufrir un misterioso accidente que la obligó a alejarse de los patines.

Al intentar volver a su querido "Jam & Roller", la protagonista no solo tendrá que superar las secuelas físicas, sino también enfrentarse a las amenazas de un villano oculto, viejas heridas del pasado y un dilema amoroso que la hará debatirse entre historias de su juventud.

Además del regreso a la pantalla, la música de la franquicia estará de vuelta con el lanzamiento de un nuevo álbum el próximo 8 de julio y con "Soy Luna Tour, El Último Show", una gira internacional por Latinoamérica que volverá a reunir al elenco sobre los escenarios a partir de octubre de 2026.

Fecha de estreno

"Soy Luna: Volver a Rodar" llegará de forma exclusiva el próximo 24 de julio a Disney+, plataforma donde también se encuentran disponibles las primeras tres temporadas de la serie.