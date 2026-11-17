La serie "El problema de los 3 cuerpos" estrenó el trailer de su segunda temporada y confirmó su regreso tras su debut de 2024.

La obra está basada en la trilogía de "El recuerdo del pasado de la tierra" del escritor Cixin Liu, y narra la historia del primer contacto de la humanidad con la raza extraterrestre de Trisolaris y su posterior invasión al planeta y manipulación de sus habitantes.

Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Rosalind Chao, Jovan Adepo y Benedict Wong integran el elenco de esta serie desarrollada por D. B. Weiss y D. Benioff ("Game of Thrones").

Si bien tuvo una recepción mixta entre la prensa especializada, "El problema de los 3 cuerpos" consiguió una nominación a los premios Emmy 2024 como Mejor Serie Drama.

El estreno de los seis episodios de la segunda temporada de "El problema de los 3 cuerpos" se estrenarán en Netflix el 14 de enero de 2027.