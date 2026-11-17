La Policía de Investigaciones (PDI) continúa este martes con las diligencias al interior de un cité ubicado en calle General Bulnes, en el barrio Yungay, comuna de Santiago, donde ayer fueron encontrados los restos humanos de dos personas enterrados bajo un piso flotante.

Los peritajes están a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros y buscan establecer las circunstancias en que murieron las víctimas, además de determinar si existen más restos humanos al interior del inmueble.

El lugar había sido ocupado por una banda de origen peruano vinculada a delitos de narcotráfico, cuyos integrantes fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia en octubre pasado. Sin embargo, las indagatorias continuaron y apuntaron a posibles crímenes cometidos al interior de esta vivienda.

Entre las hipótesis investigativas se encuentra que el cité funcionó como una eventual casa de torturas y un cementerio ilegal, por lo que no se descarta la existencia de otras víctimas enterradas en el lugar.

Durante esta jornada, los detectives realizaron nuevas excavaciones en distintas habitaciones. En el procedimiento se observó a funcionarios retirando tierra en carretillas desde el interior de la vivienda.

Además, las diligencias contaron con la presencia del Servicio Médico Legal (SML), aunque no se precisó si su concurrencia respondió a nuevos hallazgos.

La PDI mantiene resguardado el inmueble y continúa con las excavaciones para reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer los hechos e identificar a las víctimas.