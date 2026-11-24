Antes del estreno de los episodios finales de su tercera temporada, Prime Video confirmó este martes la renovación de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power").

Inspirada en el legendarium, la mitología creada por J.R.R. Tolkien, la cuarta temporada de la serie ya se encuentra en fase de preproducción.

Se espera que el rodaje del cuarto ciclo comience durante el segundo trimestre del 2027 en Shepperton Studios, en el Reino Unido, nuevamente encabezada por J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners y productores ejecutivos.

La historia ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media llegó al momento más emblemático de aquella era: la forja del Anillo Único, aquel que fue forjado en secreto por "Sauron" (Charlie Vickers) para gobernarlos a todos.

Según el streaming, la tercera temporada de "Los Anillos de Poder" ha alcanzado los 33 millones de espectadores en todo el mundo en sus primeros 12 días y, desde el estreno, se ha mantenido como el título número 1 a nivel mundial en la plataforma de Amazon, alcanzando el primer puesto en más de 100 países. Además, es uno de los principales impulsores para nuevas suscripciones y ya ha sido vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

La superproducción televisiva de Amazon MGM Studios estrenará sus dos episodios finales de la temporada 3 este martes, a las 23:00 horas de Chile, en la plataforma Prime Video.