El taquillero horror liminal de "Backrooms" llegó al streaming: ¿Dónde se puede ver?

La película "Backrooms: Sin salida", adaptación cinematográfica del horror viral de internet que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del 2026, finalmente llega al streaming.

Dirigida por Kane Parsons y protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, se estrenó este viernes 6 de noviembre en la plataforma Disney+.

El largometraje se inspira en el propio cortometraje de Parsons, mejor conocido como "Kane Pixels", basado en una de las creepypastas más famosas de internet: un relato colaborativo que imagina la existencia de espacios ocultos fuera de la realidad.

Su corto llamó la atención de A24 y fue contratado para dirigir la adaptación cinematográfica. Con tan solo 20 años, es el director más joven que haya trabajado para el estudio y su película recaudó más de 400 millones de dólares en la taquilla global.

La historia se centra en una extraña puerta que aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo.