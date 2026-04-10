"Emily en París" prepara la sexta temporada en Grecia y Mónaco

La exitosa comedia romántica de Netflix "Emily in Paris" (Emily en París) volverá a salir de Francia para su sexta temporada.

Según reportes de Variety, la serie -protagonizada por Lily Collins- se trasladará a en Grecia y Mónaco para su nuevo ciclo.

El proyecto comenzará la producción en mayo, en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto. Sin embargo, todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.