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Tópicos: Magazine | Streaming

Estrellas de "Euphoria" deslumbraron en la alfombra roja de la serie

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie volverá este 12 de abril con su tercera temporada.

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Este lunes el clásico Teatro Chino de Los Angeles recibió a la alfombra roja de "Euphoria", la esperada serie de HBO que estrenará su tercera temporada.

Actores como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y muchos otros desfilaron por el evento, marcando la primera aparición pública del elenco en años.

La alfombra roja marcó esta etapa promocional de la serie, cuya tercera temporada debutará este 12 de abril en HBO Max. Estos serán sus primeros episodios en cuatro años.

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