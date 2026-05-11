"Ghost in the Shell" renace con nuevo anime: Tráiler y fecha de estreno

El manga cyberpunk "Ghost in the Shell", que Masamune Shirow publicó a fines de los '80, fascinó al público tanto en su país de origen como a nivel mundial, llevando a ser adaptado a variados formatos audiovisuales como series y películas animadas, videojuegos y hasta un live-action de 2017 protagonizado por Scarlett Johansson.

Ahora, la historia de la cíborg de la Sección 9 de Seguridad Pública, la Mayor "Motoko Kusanagi", tendrá una nueva visión en el anime de la mano de Science SARU, el mismo estudio de animación detrás de la celebrada adaptación de "Dan Da Dan".

La nueva serie que se conocerá como "THE GHOST IN THE SHELL" confirmó su estreno para el próximo 7 de julio, llegando a todo el mundo mediante el streaming Prime Video.

Su nuevo adelanto ratificó una apuesta visual con diseños más cercanos a los del manga original de 1989 que a las películas dirigidas por Mamoru Oshii.

Esta nueva serie está encabezada por Mokochan, quien debuta en la dirección tras su trabajo en "DAN DA DAN" y "Tatami Time Machine Blues", teniendo en la adaptación y los guiones a Toh Enjoe, novelista de "The Empire of Corpses" y escritor del anime "Godzilla Singular Point". Se suma Shūhei Handa ("Scott Pilgrim Takes Off") en el diseño de los personajes y director jefe de animación.

Recuperando la historia del manga, se nos traslada a un siglo XXI en el que la línea entre el hombre y la máquina se ha difuminado inexorablemente, ya que los humanos dependen de la mejora de implantes mecánicos y los robots se actualizan con tejido humano.

En este panorama de rápida convergencia, la superagente cíborg, la Mayor "Motoko Kusanagi", tiene la misión de rastrear a los terroristas y cibercriminales más astutos y peligrosos, incluyendo a los "hackers fantasma", capaces de explotar la interfaz humano-máquina y reprogramar a los humanos para convertirlos en marionetas que lleven a cabo los fines criminales de los hackers.

Cuando la Mayor "Kusanagi" rastrea el ciberrastro de uno de estos maestros hacker, el "Titiritero", su búsqueda la lleva a un mundo más allá de la información y la tecnología, donde la naturaleza misma de la consciencia y el alma humana se ven trastocadas.