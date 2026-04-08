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Tópicos: Magazine | Streaming

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal llegan al streaming con "Eddington"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La última película de Ari Aster se estrena en HBO Max.

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal llegan al streaming con
 HBO Max

El chileno es el alcalde de un pequeño pueblo de Nuevo México en pleno amanecer de la pandemia.

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Tras un breve paso por las salas de cine, la película "Eddington" protagonizada por Joaquin Phoenix y el chileno Pedro Pascal llegará al streaming.

HBO Max confirmó que el largometraje escrito y dirigido por Ari Aster ("Midsommar,Hereditary") se estrenará en su catálogo este viernes 10 de abril.

La historia de esta sátira, que combina elementos del western y el thriller, nos lleva a un pequeño pueblo de Nuevo México en el que la animosidad entre el sheriff (Phoenix) y el alcalde (Pascal) enfrenta a sus habitantes en el amanecer de la pandemia de 2020, prendiendo un auténtico polvorín que precipita a todos a un abismo irremediable.

Producida por A24, tuvo su premiere global en el Festival de Cannes de 2025 y también cuenta con la actuación de Emma Stone, como la esposa del sheriff, y Austin Butler.

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