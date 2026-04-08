Joaquin Phoenix y Pedro Pascal llegan al streaming con "Eddington"
La última película de Ari Aster se estrena en HBO Max.
El chileno es el alcalde de un pequeño pueblo de Nuevo México en pleno amanecer de la pandemia.
La última película de Ari Aster se estrena en HBO Max.
El chileno es el alcalde de un pequeño pueblo de Nuevo México en pleno amanecer de la pandemia.
Tras un breve paso por las salas de cine, la película "Eddington" protagonizada por Joaquin Phoenix y el chileno Pedro Pascal llegará al streaming.
HBO Max confirmó que el largometraje escrito y dirigido por Ari Aster ("Midsommar,Hereditary") se estrenará en su catálogo este viernes 10 de abril.
La historia de esta sátira, que combina elementos del western y el thriller, nos lleva a un pequeño pueblo de Nuevo México en el que la animosidad entre el sheriff (Phoenix) y el alcalde (Pascal) enfrenta a sus habitantes en el amanecer de la pandemia de 2020, prendiendo un auténtico polvorín que precipita a todos a un abismo irremediable.
Producida por A24, tuvo su premiere global en el Festival de Cannes de 2025 y también cuenta con la actuación de Emma Stone, como la esposa del sheriff, y Austin Butler.