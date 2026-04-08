Con Clásico Universitario y UC vs. Colo Colo: ANFP programó todos los partidos de la Liga hasta el Mundial

A través del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP oficializó la programación entre la fecha 10 y 15 de la Liga de Primera, periodo previo al receso por la Copa del Mundo en el que destaca el Clásico Universitario que protagonizarán Universidad de Chile y Universidad Católica.
Azules y "cruzados" chocarán en el Estadio Nacional por la undécima jornada, en el horario más tardío contemplado en las nuevas directrices de las autoridades de seguridad para partidos Clase A del fútbol chileno.
El clásico se jugará el sábado 15 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT).
Otro cruce destacado entre las jornadas ya calendarizadas se dará en la fecha 13, con el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.
Aquel cotejo en la precordillera tendrá lugar el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas.
La única fecha del torneo nacional en jugarse durante el Mundial será la número 15, que arrancará un día después que la cita planetaria, desde el jueves 12 de junio hasta el domingo 14.
El campeonato volverá el fin de semana del 26 de julio, con el Mundial ya finalizado.
- Revisa la agenda completa:
Fecha 10
Viernes 17 de abril
Sábado 18 de abril
- Everton vs. Universidad de Chile, 17:30 horas. Estadio Sausalito
- Deportes Concepción vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"
Domingo 19 de abril
- Coquimbo Unido vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
- Cobresal vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio El Cobre
- Colo Colo vs. Palestino, 18:30 horas. Estadio Monumental
- Huachipato vs. Audax Italiano, 20:45 horas. Estadio Huachipato
Lunes 20 de abril
Universidad Católica vs. Unión La Calera, 20:00 horas. Claro Arena
Fecha 11
Jueves 23 de abril
- Palestino vs. Deportes Concepción, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
Viernes 24 de abril
- Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
- Audax Italiano vs. Deportes Limache, 20:30. Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 25 de abril
- Ñublense vs. O'Higgins, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
- Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Claro Arena
Domingo 26 de abril
- Deportes La Serena vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio La Portada
- Universidad de Concepción vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
- Everton vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Sausalito
Fecha 12
Viernes 15 de mayo
- Palestino vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Santa Laura
- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Sábado 16 de mayo
- O'Higgins vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio El Teniente
- Deportes Limache vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
Domingo 17 de mayo
- Huachipato vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Huachipato
- Cobresal vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio El Cobre
- Colo Colo vs. Ñublense, 17:30 horas. Estadio Monumental
- Deportes Concepción vs. Everton, 20:300 horas. Estadio "Ester Roa"
Fecha 13
Viernes 22 de mayo
- Everton vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas. Estadio Sausalito
Sábado 23 de mayo
- Audax Italiano vs. Cobresal, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
- Ñublense vs. Universidad de Concepción, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
- Universidad de Chile vs O'Higgins, 17:30 horas. Estadio Nacional
- Unión La Calera vs. Palestino, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
Domingo 24 de mayo
- Deportes Concepción vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
- Deportes La Serena vs. Deportes Limache, 15:00 horas. Estadio La Portada
- Universidad Católica vs. Colo Colo, 18:00 horas. Claro Arena
Fecha 14
Viernes 29 de mayo
- Cobresal vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio El Cobre
- Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"
Sábado 30 de mayo
- Deportes La Serena vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio La Portada
- Universidad de Chile vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Nacional
Domingo 31 de mayo
- Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"
- Huachipato vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Huachipato
- O'Higgins vs. Everton, 17:30 horas. Estadio El Teniente
- Palestino vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
Fecha 15
Viernes 12 de junio
- Audax Italiano vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 13 de junio
- Everton vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio Sausalito
- Colo Colo vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Monumental
- Ñublense vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
Domingo 14 de junio
- Deportes Concepción vs. Deportes Limache, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
- Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
- Universidad Católica vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Claro Arena
- Coquimbo Unido vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"