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Tópicos: Magazine | Streaming

Keanu Reeves protagonizará nueva serie de acción en Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor reemplazará a Alan Ritchson en "Maelstrom".

Keanu Reeves protagonizará nueva serie de acción en Netflix
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El actor Keanu Reeves será el protagonista de una nueva serie de acción para Netflix titulada "Maelstrom".

Según reporta Deadline, Reeves asumirá el proyecto en reemplazo del actor Alan Ritchson ("Reacher"), quien tuvo que abandonar el proyecto por razones que no se han hecho públicas.

La serie seguirá a un policía federal que tendrá la misión de proteger a la novia de un extraficante de armas que se ha convertido en testigo.

De acuerdo al citado medio el proyecto de "Maelstrom" ha sido un deseo de compañías de televisión y plataformas de streaming desde 1993, año en que los estudios Warner Bros. comenzaron a trabajar en él.

El proyecto será dirigido por Jaume Collet-Serra ("La casa de cera,La huérfana").

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